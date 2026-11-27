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मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जगदीश सिंह पटेल और विशिष्ट अतिथि बैंक के निदेशक बलदेव सिंह ने सहकारिता विभाग की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समितियों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए सहकार सारथी के माध्यम से व्यवस्था की गई है। बैंक में भी नियुक्तियां की गई हैं। जिले में कई नई समिति भवनों का निर्माण कराया गया है। साथ ही समितियों के बकाया कमीशन का भुगतान कर कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।बलदेव सिंह ने कहा कि सहकारी समितियां किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनके माध्यम से किसानों को विभिन्न सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए सहकारिता को मजबूत बनाने के साथ अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ना जरूरी है।