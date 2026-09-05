Sonebhadra News: महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के प्रति पुलिस ने किया जागरूक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:06 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
सोनभद्र। मिशन शक्ति 5.0 के दूसरे चरण के तहत जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से शुक्रवार को भी रॉबर्ट्सगंज के बढ़ौली चौक के साथ ही अन्य इलाकों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया। पंपलेट वितरित करते हुए लोगों को सरकारी योजनाओं के बारें में जानकारी देने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और साइबर अपराधों के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। रॉबर्ट्सगंज के बढौली चौक, धर्मशाला चौक पर अभियान के दौरान समाज के सभी वर्गों को लिंगानुपात, लैंगिक समानता, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा, साक्षरता और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी जा रही है। साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल और लिंक, सोशल मीडिया के दुरुपयोग तथा बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाव के उपाय भी बताए गए।
विज्ञापन