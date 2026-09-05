Sonebhadra News: पॉक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

करमा। स्थानीय थाने की पुलिस ने शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज मामले में वांछित आरोपी सोनू (24) को गिरफ्तार कियाा। पूछताछ के बाद उसका कोर्ट के लिए चालान कर दिया गया। एसओ सूर्यभान ने बताया कि शुक्रवार को संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की जांच के साथ वांछित आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर शाहगंज से बैडाढ़ जाने वाले मार्ग पर बैडाढ़ पुलिया के पास से नदिहार निवासी सोनू (24) को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ करमा थाने में नाबालिग के साथ अपराध सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज थी। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।