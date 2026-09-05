Sonebhadra News: तीन दिनों में 2627 मेगावाट बिजली की मांग हुई कम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:05 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:05 AM IST
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अनपरा। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट के चलते बिजली की मांग में भी कमी आई है। तीन दिनों के अंदर मांग 2627 मेगावाट घटकर 24 हजार के पास पहुंच गई है। 31 अगस्त माह को पीकआवर में बिजली की मांग 27268 मेगावाट दर्ज की गई थी। सितंबर की शुरुआत में पहले दिन एक सितंबर काे पीकआवर में बिजली की मांग 26539 मेगावाट, दो सितंबर को 25864 मेगावाट और तीन सितंबर की देर रात पीकआवर में 1223 मेगावाट कम होकर 24641 मेगावाट पर पहुंच गई। बिजली की मांग कम होने पर निगम ने थोड़ी राहत की सांस ली है। बृहस्पतिवार को पीकआवर में निगम के अनपरा परियोजना की इकाइयों से 953 मेगावाट का उत्पादन कम हुआ। इस बीच रिहंद का जलस्तर उच्चतम होने के कारण सभी इकाइयाें ने पूर्ण क्षमता से 290 मेगावाट का रिकाॅर्ड उत्पादन किया।
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