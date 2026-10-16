फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Distribution of medicines in AIDS control campaign stalled

Sonebhadra News: एड्स नियंत्रण अभियान में दवाओंं का वितरण ठप

Fri, 16 Oct 2026 11:38 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
Distribution of medicines in AIDS control campaign stalled
उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण संविदा कर्मचारी संघ ने शुक्रवार से हड़ताल शुरू कर दी। इससे एड्स नियंत्रण अभियान प्रभावित होने लगा है। दवाओं का वितरण ठप होने से संक्रमितों की चुनौती बढ़ गई है।
विज्ञापन

मेडिकल कॉलेज स्थित एआरटी सेंटर पर रोजाना 30 से 40 एचआईवी संक्रमित दवा लेने पहुंचते हैं। मरीजों की स्थिति को देखते हुए उन्हें एक से तीन माह की दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जिनके पास दवा खत्म हो चली थी, उन्हें बृहस्पतिवार तक सेंटर पर एक कर्मी तैनात रखते हुए दवा उपलब्ध कराई जाती रही लेकिन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान के बाद शुक्रवार से दवा उपलब्ध कराने का कार्य पूरी तरह ठप कर दिया गया। ऐसे मरीज जो दवा लेने में लापरवाही करते थे या नहीं लेते थे। उनकी काउंसलिंग के लिए उन तक पहुंचने वाले फील्ड वर्कर भी हड़ताल पर हैं। एचआईवी एक ऐसा संक्रमण है, जिससे प्रभावित होने पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखने के लिए नियमित दवा लेना जरूरी है। ऐसी स्थिति में दवा का गैप प्रभावित मरीजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। जिलाध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर दवा वितरण बंद करने का निर्णय लेना पड़ा है। कहा कि जब तक मांगों पर संजीदगी नहीं दिखाई जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed