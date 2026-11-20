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डाला। डाला स्थित कार्यालय में बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय श्रमिक संघ से संबद्ध हिंद मजदूर सभा की बैठक हुई। प्रदेश संगठन मंत्री आलोक सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में मजदूरों की समस्याओं, आर्थिक शोषण और श्रमिकों के अधिकारों पर चर्चा हुई। उनके समाधान की रणनीति भी तैयार की गई। आलोक सिंह ने कहा कि मजदूरों का शोषण किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय श्रमिक संघ हिंडाल्को रेणुकूट इकाई के महामंत्री आरके सिंह ने कहा कि मजदूरों को कार्यकुशलता के अनुरूप वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने श्रमिक हितों से जुड़ी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की मांग की। पदाधिकारियों ने मजदूरों से एकजुट होकर अपनी मांगों को उठाने का आह्वान किया। इस मौके पर कई पदाधिकारी मौजूद रहे।