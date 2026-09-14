फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Committed cyber fraud worth lakhs by creating a CSC ID.

Sonebhadra News: सीएससी आईडी बनाकर लाखों का साइबर फ्रॉड किया

Mon, 14 Sep 2026 11:13 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
Committed cyber fraud worth lakhs by creating a CSC ID.
राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सुकृत इलाके में कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए इंडसइंड बैंक में खाता खुलवाने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के नाम पर सीएससी आईडी बनाकर लाखों का साइबर फ्राड कर लिया गया। पीड़ित को इसकी जानकारी तब हुई जब गुजरात के सूरत से पुलिस ने नोटिस भेजा। मामले में साइबर थाना पुलिस ने जनसेवा केंद्र संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

सुकृत निवासी विशाल पटेल ने तहरीर में बताया है कि वह 17 जुलाई 2025 को सुकृत में जन सेवा केंद्र संचालक प्रदीप प्रजापति को इंडसइंड बैंक का खाता खोलवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और हाईस्कूल का अंकपत्र पत्र दिया था। उसका बायोमेट्रिक भी लिया गया। इसके बाद इंडसइंड बैंक का खाता खोलकर पासबुक दे दिया गया। जुलाई 2026 को उन्हें सूरत से नोटिस मिली कि उनके नाम पर सीएससी आईडी बनी है, जिससे लाखों रुपये का फ्राॅड हुआ है। पीड़ित का दावा है कि उसने प्रदीप के सीएससी सेंटर के अलावा कहीं पर कोई दस्तावेज या पासबुक नहीं दिया और किसी की भी सीएससी आईडी बगैर बिना जिला समन्वय के सत्यापन के नहीं बन सकती। प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना धीरेंद्र कुमार चौधरी के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज कर जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed