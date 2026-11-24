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दीपदान : रॉबर्ट्सगंज के रामसरोवर तालाब पर मारवाड़ी युवा मंच एवं नगर पालिका की ओर से दीपदान। शाम 5 बजे

सुंदरकांड : कार्तिक मास की पूर्णिमा पर रॉबर्ट्सगंज के रामजानकी संकट मोचन मंदिर में सुंदरकांड का संगीतमय पाठ। शाम 6 बजे।

कथा : घोरावल के बाबा अड़बंगीनाथ मंदिर समिति की ओर से मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा। शाम 6 बजे।

सत्संग : रॉबर्ट्सगंज के ब्रह्मनगर में संतोदय सत्संग परिवार की ओर से सत्संग का आयोजन। शाम 7 बजे

प्रकाशोत्सव : रॉबर्ट्सगंज गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में गुरुनानक देव जी का प्रकाशोत्सव। सुबह 9 बजे