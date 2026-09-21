Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:48 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:48 PM IST
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योग प्रशिक्षण : बभनी स्थित शिव मंदिर परिसर में 25 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर। सुबह 6 बजे
लोकार्पण : रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के समीप यात्री प्रतीक्षालय शेड का लोकार्पण। सुबह 10 बजे
सम्मान समारोह : गेंगुआर स्थित होटल में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सम्मान समारोह। दोपहर 1 बजे
नुक्कड़ नाटक : सेवा संकल्प अभियान के तहत घोरावल विधानसभा क्षेत्र में पीएम मोदी के 25 वर्ष के सेवा कार्य पर आधारित नुक्कड़ नाटक। दोपहर 1 बजे।
सुंदरकांड : रॉबर्ट्सगंज के श्रीरामजानकी संकट मोचन मंदिर परिसर में सुंदरकांड का संगीतमय पाठ। शाम 5 बजे।
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लोकार्पण : रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के समीप यात्री प्रतीक्षालय शेड का लोकार्पण। सुबह 10 बजे
सम्मान समारोह : गेंगुआर स्थित होटल में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सम्मान समारोह। दोपहर 1 बजे
नुक्कड़ नाटक : सेवा संकल्प अभियान के तहत घोरावल विधानसभा क्षेत्र में पीएम मोदी के 25 वर्ष के सेवा कार्य पर आधारित नुक्कड़ नाटक। दोपहर 1 बजे।
सुंदरकांड : रॉबर्ट्सगंज के श्रीरामजानकी संकट मोचन मंदिर परिसर में सुंदरकांड का संगीतमय पाठ। शाम 5 बजे।