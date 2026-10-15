Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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रुद्राभिषेक : डाला स्थित श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर के स्थापना दिवस पर रुद्राभिषेक। सुबह 8 बजेदुर्गा सप्तसती पाठ : रॉबर्ट्सगंज के दंडइत बाबा मंदिर स्थित मृत्युंजय महादेव दक्षिणेश्वर काली दस महाविद्या शक्तिपीठ में कोटि होम महायज्ञ दुर्गा सप्तसती पाठ। सुबह 9 बजेकार्य बहिष्कार : नियमितीकरण सहित अन्य मांगों के समर्थन में उप्र एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ जिला इकाई के सदस्तों का मेडिकल कॉलेज में कार्य बहिष्कार। सुबह 11 बजेसंगोष्ठी : पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर चुर्क मोड़ स्थित सपा के जिला कार्यालय में संगोष्ठी। दोपहर 12 बजे।वॉलीबॉल : अनपरा तापीय परियोजना के आवासीय परिसर स्थित खेल मैदान में वॉलीबॉल प्रतियोगिता। शाम 6 बजे।डांडिया : अनपरा परियोजना के मनोरंजन केंद्र स्थित ऑपरेटिंग क्लब में नवरात्र के उपलक्ष्य में डांडिया नाइट। शाम 7 बजे।