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Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

Thu, 15 Oct 2026 12:30 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:30 AM IST
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City News, Today's Programs
पूजन : रॉबर्ट्सगंज शीतला माता मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में शारदीय नवरात्र पर दर्शन-पूजन। सुबह 8 बजे
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रुद्राभिषेक : डाला स्थित श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर के स्थापना दिवस पर रुद्राभिषेक। सुबह 8 बजे
दुर्गा सप्तसती पाठ : रॉबर्ट्सगंज के दंडइत बाबा मंदिर स्थित मृत्युंजय महादेव दक्षिणेश्वर काली दस महाविद्या शक्तिपीठ में कोटि होम महायज्ञ दुर्गा सप्तसती पाठ। सुबह 9 बजे

कार्य बहिष्कार : नियमितीकरण सहित अन्य मांगों के समर्थन में उप्र एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ जिला इकाई के सदस्तों का मेडिकल कॉलेज में कार्य बहिष्कार। सुबह 11 बजे
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संगोष्ठी : पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर चुर्क मोड़ स्थित सपा के जिला कार्यालय में संगोष्ठी। दोपहर 12 बजे।
वॉलीबॉल : अनपरा तापीय परियोजना के आवासीय परिसर स्थित खेल मैदान में वॉलीबॉल प्रतियोगिता। शाम 6 बजे।
डांडिया : अनपरा परियोजना के मनोरंजन केंद्र स्थित ऑपरेटिंग क्लब में नवरात्र के उपलक्ष्य में डांडिया नाइट। शाम 7 बजे।
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