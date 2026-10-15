Sonebhadra News: कड़ी सुरक्षा में बनारस भेजी जाएंगी मतपेटिकाएं

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सोनभद्र। वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए 23 अक्तूबर को मतदान होगा। इसके लिए 22 अक्तूबर को कलेक्ट्रेट परिसर से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। मतदान के बाद मतपेटियों और निर्वाचन सामग्री को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित स्ट्रांग रूम में जमा कराया जाएगा। इसके बाद पुलिस अभिरक्षा में इन्हें वाराणसी पहुंचाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी चर्चित गौड़ ने निर्वाचन सामग्री को सुरक्षित वाराणसी पहुंचाने और वहां स्ट्रांग रूम में जमा कराने के लिए एसडीएम (न्यायिक) दुद्धी मोहम्मद जफर को नोडल अधिकारी नामित किया है। उन्हें सोनभद्र और वाराणसी के संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सामग्री जमा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां 22 अक्तूबर को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना होंगी। मतदान संपन्न होने के बाद 23 अक्तूबर को वे मतपेटिकाओं और अन्य निर्वाचन सामग्री के साथ वापस लौटेंगी। लोढ़ी स्थित कलेक्ट्रेट परिसर के स्ट्रांग रूम में सामग्री जमा कराने की जिम्मेदारी रॉबर्ट्सगंज के एसडीएम को नोडल अधिकारी और तहसीलदार को सहायक नोडल अधिकारी के रूप में दी गई है।