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Sonebhadra News: रामचरितमानस की हर चौपाई में प्रभु श्रीराम का प्रभाव

Thu, 15 Oct 2026 12:50 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:50 AM IST
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The influence of Lord Shri Ram in every chaupai of the Ramcharitmanas.
डाला  नगर स्थित श्री अंचलेश्वर महादेव मंदिर में प्रवचन करते कथावाचक श्रीश रामानुज वैष्णव दास  ।
डाला। स्थानीय नगर स्थित श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर के स्थापना दिवस पर आयोजित पांच दिवसीय मानस प्रवचन का शुभारंभ मंगलवार की शाम विधि-विधान के साथ हुआ। पहले दिन कथावाचक श्रीश रामानुज वैष्णव दास ने रामचरितमानस की महिमा का वर्णन किया। कथा सुनकर श्रोता भावविभोर हो उठे। मंदिर के महंत मुरली तिवारी की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में मानस परिवार समिति के अध्यक्ष नीरज पाठक, राजवंश चौबे और नरसिंह त्रिपाठी ने कथावाचक को माला पहनाकर स्वागत किया। व्यासपीठ से कथावाचक ने कहा कि रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसकी प्रत्येक चौपाई में प्रभु श्रीराम विराजमान हैं। रामकथा सुनने और सुनाने का अवसर प्रभु की कृपा, संतों की कृपा, स्वयं की कृपा और ग्रंथ की कृपा से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि कथा का श्रवण आत्मिक सुख और कल्याण के लिए करना चाहिए। संचालन चंद्रप्रकाश तिवारी ने किया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष फूलवंती कुमारी, सजावल पाठक, इंदू शर्मा, रामनरेश पाठक, रविंद्र पांडेय, उत्तम मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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