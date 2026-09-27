Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:52 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:52 PM IST
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संभव दिवस : जिले के नगरीय निकाय एवं नगर पालिका परिषद कार्यालय में संभव दिवस पर जन सुनवाई का आयोजन। सुबह 10 बजे
प्रदर्शन : रॉबर्ट्सगंज जिला कांग्रेस कमेटी जिला कार्यालय के सामने निर्वाचन आयुक्त के विरोध में कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। दोपहर 1 बजे
विरोध : पांच दिवसीय बैंकिंग सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए बैंक कर्मी रॉबर्ट्सगंज में एसबीआई शाखा के सामने विरोध-प्रदर्शन। सुबह 11 बजे।
प्रतियोगिता : राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के तहत ओबरा के शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। सुबह 11 बजे।
नुक्कड़ नाटक : सेवा संकल्प अभियान के तहत ओबरा विधानसभा क्षेत्र में कलाकार पीएम मोदी के 25 वर्षों के सेवा कार्य पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन। दोपहर 12 बजे।
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प्रदर्शन : रॉबर्ट्सगंज जिला कांग्रेस कमेटी जिला कार्यालय के सामने निर्वाचन आयुक्त के विरोध में कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। दोपहर 1 बजे
विरोध : पांच दिवसीय बैंकिंग सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए बैंक कर्मी रॉबर्ट्सगंज में एसबीआई शाखा के सामने विरोध-प्रदर्शन। सुबह 11 बजे।
प्रतियोगिता : राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के तहत ओबरा के शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। सुबह 11 बजे।
नुक्कड़ नाटक : सेवा संकल्प अभियान के तहत ओबरा विधानसभा क्षेत्र में कलाकार पीएम मोदी के 25 वर्षों के सेवा कार्य पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन। दोपहर 12 बजे।
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