Sonebhadra News: सिटी न्यूज

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1. ट्रायल : रॉबर्ट्सगंज के तियरा स्थित विशिष्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीनियर महिला वर्ग के लिए एथलेटिक्स का चयन ट्रायल। सुबह 9 बजे।

2. छठ : रॉबर्ट्सगंज के रामसरोवर तालाब पर हलषष्ठी पर्व पर महिलाएं पूजन करेंगी। सुबह 9 बजे।

3. जागरूकता : महिला कल्याण विभाग की टीम मिशन शक्ति-5 के तहत रॉबर्ट्सगंज के धर्मशाला चौक पर महिलाओं को जागरूक करेगी। सुबह 11 बजे।

4. धरना : रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर एनसीएल कृष्णशिला कोयला क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय के सामने ग्रामीणों का धरना व भूख हड़ताल। सुबह 11 बजे।

जिले में आज कार्यक्रम :