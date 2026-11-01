Sonebhadra News: औड़ी मोड़ पर ट्रेलर की चपेट में आई कार, बाल-बाल बचे परियोजनाकर्मी

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रेणुसागर। अनपरा थानाक्षेत्र के औड़ी मोड़ पर शनिवार सुबह ट्रेलर की चपेट में आने से एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार निजी परियोजना कर्मी बाल-बाल बच गए। हादसे में किसी के चोटिल होने की सूचना नहीं है। क्षेत्र की एक निजी परियोजना में कार्यरत अभिषेक सिंह (42) पुत्र जनार्दन सिंह शनिवार सुबह मेघा आवासीय परिसर से कार लेकर परियोजना के लिए निकले थे। औड़ी मोड़ स्थित राजेंद्र एचपी पेट्रोल पंप के पास उनके आगे चल रहा ट्रेलर अचानक पेट्रोल पंप में मुड़ने लगा। अभिषेक के मुताबिक, वह नियंत्रित गति से कार चला रहे थे लेकिन ट्रेलर के अचानक मुड़ने से उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। कार ट्रेलर की चपेट में आ गई और उसके पहिये से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।हादसे के बाद ट्रेलर चालक, पेट्रोल पंप कर्मचारियों और कार सवार के बीच कहासुनी होने लगी। मौके पर तनाव बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर सूचना दी। इसके बाद पहुंची अनपरा पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। बाद में आपसी सहमति से समझौता करा दिया गया। अनपरा थाना प्रभारी राजेश जी चौबे ने बताया कि सड़क पर यातायात बाधित न हो, इसके लिए दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को किनारे कराया गया। दोनों पक्षों को शांत कराकर हाईवे पर आवागमन सामान्य कराया गया।