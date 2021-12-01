Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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सामूहिक भोज : अनपरा कॉलोनी शिव मंदिर परिसर में भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से सामूहिक भोज का आयोजन। सुबह 11 बजे

अभियान : मिशन शक्ति फेज 6.0 के तहत रॉबर्ट्सगंज के उरमौरा क्षेत्र में जागरूकता अभियान। सुबह 11 बजे

आगमन : राष्ट्रीय लोकदल किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रामकृष्ण पटेल का पार्टी कार्यालय में आगमन व बैठक। सुबह 11 बजे।

चित्रगुप्त पूजन : रॉबर्ट्सगंज भगवान चित्रगुप्त मंदिर में कायस्थ महासभा की ओर से चित्रगुप्ता पूजन। रात 8 बजे

भैयादूज पूजन : रॉबर्ट्सगंज के रोडवेज बस स्टैंड के समीप भैयादूज पूजन कार्यक्रम। सुबह 10 बजे