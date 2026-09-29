Sonebhadra News: छोटी साली को भगा ले जाने के आरोप में जीजा गिरफ्तार, 111 दिन तक छिपाया राज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:20 AM IST
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सोनभद्र/वैनी। रायपुर थाना क्षेत्र स्थित ससुराल से अपनी छोटी साली को प्रेम जाल में फंसाकर ले गए जीजा को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। वह 111 दिन इस बात को परिजनों से छिपाए रखा और ससुराल वालों को तरह-तरह की बातों से गुमराह करता रहा। परिवार वालों को थाने जाने से भी रोके रखा। जब परिवार के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो आरोपी ने अपने ससुर को ही उठवा देने की धमकी दी। पुलिस के साथ भी 35 दिन तक आंख-मिचौली का खेल चलता रहा।
रायपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने गत 23 अगस्त को रायपुर थाने पहुंचकर तहरीर दी। बताया कि उनकी छोटी बेटी चार मई की भोर तीन बजे से लापता है। उसे कौन ले गया इसका ठोस सबूत न मिल पाने के कारण अब तक सूचना नहीं दे पाया था। 22 अगस्त को उन्हें जानकारी मिली कि उनका बड़ा दामाद ही उसे घर से उठाकर ले गया है। जब उन्होंने उससे फोन कर पूछा तो उसने उन्हें ही घर से उठवा देने की धमकी दी। तहरीर में बताया कि वह इतने दिन तक दामाद की बातों में उलझा रहा।
जब भी वह थाने जाने की बात करते तो वह यह कहकर रोक देता था कि बिना जानकारी किसके खिलाफ तहरीर देंगे। प्रभारी निरीक्षक विजय चौरसिया ने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद से लगातार आरोपी की तलाश जारी थी। पीड़िता को बरामद कर लिया गया था। शुक्रवार को मिली जानकारी के आधार पर सुबह 8.40 बजे उसे थाना क्षेत्र के डोरिया तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद चालान कर दिया गया।
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रायपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने गत 23 अगस्त को रायपुर थाने पहुंचकर तहरीर दी। बताया कि उनकी छोटी बेटी चार मई की भोर तीन बजे से लापता है। उसे कौन ले गया इसका ठोस सबूत न मिल पाने के कारण अब तक सूचना नहीं दे पाया था। 22 अगस्त को उन्हें जानकारी मिली कि उनका बड़ा दामाद ही उसे घर से उठाकर ले गया है। जब उन्होंने उससे फोन कर पूछा तो उसने उन्हें ही घर से उठवा देने की धमकी दी। तहरीर में बताया कि वह इतने दिन तक दामाद की बातों में उलझा रहा।
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जब भी वह थाने जाने की बात करते तो वह यह कहकर रोक देता था कि बिना जानकारी किसके खिलाफ तहरीर देंगे। प्रभारी निरीक्षक विजय चौरसिया ने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद से लगातार आरोपी की तलाश जारी थी। पीड़िता को बरामद कर लिया गया था। शुक्रवार को मिली जानकारी के आधार पर सुबह 8.40 बजे उसे थाना क्षेत्र के डोरिया तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद चालान कर दिया गया।
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