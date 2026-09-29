Sonebhadra News: जंगल में पेड़ से लटकता मिला विवाहिता का शव

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प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि रघुनाथपुर गांव के पास जंगल में दुर्गम जगह पर लखनिया पहाड़ी स्थित है। सुबह 10 बजे के करीब चरवाहे मवेशी लेकर पहाड़ी की तरफ पहुंचे तो देखा कि पेड़ में लगे साड़ी के फंदे से महिला का शव लटक रहा था। सूचना पर शाहगंज थाने की पीआरवी मौके पर पहुंची तो पता चला कि घटनास्थल रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में है।इसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालों की तरफ से पुलिस को दी गई सूचना के मुताबिक पिछले 15 दिनों से तारा देवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। बात-बार पर गुस्सा होने की स्थिति थी। इस बीच रविवार की शाम अचानक गायब हो गई। उसकी तलाश की जा रही थी।