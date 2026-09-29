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Sonebhadra News: जंगल में पेड़ से लटकता मिला विवाहिता का शव

Tue, 29 Sep 2026 01:41 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:41 AM IST
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Body of married woman found hanging from a tree in the forest.
सोनभद्र। राॅबर्टसगंज कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के पास जंगल एरिया में स्थित पहाड़ी पर सोमवार को बेल के पेड़ से तारा देवी (40) पत्नी चंद्रबली का शव लटकता पाया गया। मवेशियों को लेकर चरवाहे पहाड़ी पर पहुंचे तब लोगों को जानकारी हुई। दोपहर बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
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प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि रघुनाथपुर गांव के पास जंगल में दुर्गम जगह पर लखनिया पहाड़ी स्थित है। सुबह 10 बजे के करीब चरवाहे मवेशी लेकर पहाड़ी की तरफ पहुंचे तो देखा कि पेड़ में लगे साड़ी के फंदे से महिला का शव लटक रहा था। सूचना पर शाहगंज थाने की पीआरवी मौके पर पहुंची तो पता चला कि घटनास्थल रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में है।
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इसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालों की तरफ से पुलिस को दी गई सूचना के मुताबिक पिछले 15 दिनों से तारा देवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। बात-बार पर गुस्सा होने की स्थिति थी। इस बीच रविवार की शाम अचानक गायब हो गई। उसकी तलाश की जा रही थी।
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