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Sonebhadra News: बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने पर भाजपा ने किया मंथन

Tue, 01 Sep 2026 10:59 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 10:59 PM IST
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BJP deliberates on strengthening the organization down to the booth level.
रॉबर्ट्सगंज भाजपा जिला कार्यालय में बैठक को संबो​धित करते जिला प्रभारी अनिल सिंह। स्रोत स्वयं
भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर मंगलवार को मंडल कार्यसमिति सत्यापन एवं प्रवास योजना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने पर मंथन किया गया।
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बतौर मुख्य अतिथि जिला प्रभारी अनिल सिंह ने संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडल कार्यसमिति सत्यापन और प्रवास योजना की जानकारी दी। उन्होंने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। बैठक में मंडल अध्यक्षों एवं प्रवासियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन की स्थिति, कार्यसमिति सत्यापन और प्रवास योजना को लेकर विचार रखे। साथ ही संगठन को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए। भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल ने कहा कि मजबूत संगठन की आधारशिला सक्रिय कार्यकर्ता और सशक्त बूथ होते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के निरंतर संपर्क, नियमित संवाद, बूथ सशक्तीकरण और जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन पर जोर दिया। कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की रीति-नीति एवं योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाए। मंडल से बूथ स्तर तक मजबूत संगठन ही भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति है। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष अजीत चौबे, अशोक मिश्रा, पूर्व संगठन मंत्री नागेश्वर पांडेय, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रामलखन सिंह, जिला महामंत्री संतोष शुक्ला, शंभू नारायण सिंह, बृजेश श्रीवास्तव, अजीत रावत, अमरेश पटेल, सरजू बैसवार, महेश्वर चंद्रवंशी, मनोज मिश्रा आदि मौजूद रहे। संचालन जिला महामंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक शारदा खरवार ने किया।
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