Sonebhadra News: मुबारकपुर में 12 एमएलडी का बनेगा एसटीपी, मिली मंजूरी

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घनी आबादी वाले नगर पालिका मुबारकपुर में 25 वार्ड हैं। इन वार्डों में लगभग डेढ़ लाख की आबादी निवास करती है, लेकिन कस्बा से निकलने वाले सीवेज को शोधित करने के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। इसके कारण वार्डों का सीवेज विभिन्न नालों से होकर बगैर शोधन के सीधे नदी में जाता है।शासन के निर्देश पर करीब एक साल पहले निकायों में एसटीपी के निर्माण के लिए सरकारी जमीन की तलाश शुरू की गई थी। जल निगम नगरीय के अधिशासी अभियंता जियाउल हक ने बताया कि नगर पालिका के मुख्य नाले पर डीनोच (पानी मापक यंत्र) लगाया तो प्रतिदिन सात एमएलडी सीवेज निकलते हुए मिला।उधर सरकारी जमीन मिलने के बाद एसटीपी के निर्माण के लिए 37.61 करोड़ की फाइनल डीपीआर तैयार कर शासन को प्रस्तावित की गई। एसबीएम (स्वच्छ भारत मिशन) के तहत इसकी मंजूरी मिल चुकी है। कस्बे में सीवर लाइन बिछाने के लिए 100.68 करोड़ का डीपीआर बन चुका है। यह कार्य राज्य सेक्टर के तहत में कराया जाएगा।उन्होंने बताया कि 37.61 करोड़ की लागत से मुबारकपुर में 12 एमएलडी क्षमता का एसटीपी, एक एमपीएस (मेन पंपिंग स्टेशन), एक आईपीएस (इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन) और 4.7 किमी की राइजिंग मेन सीवरलाइन डाली जाएगी।इसके लिए शासन स्तर से निविदा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसटीपी का निर्माण शुरू किया जाएगा।एसटीपी का निर्माण होने के बाद घरों ने निकलने वाला सीवेज शोधित होने के बाद छोड़ा जाएगा। इससे नदी, तालाबों का पानी प्रदूषित नहीं होगा।