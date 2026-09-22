Sonebhadra News: जबरन कब्जा करने का आरोप, चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:28 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
ओबरा। गैस गोदाम रोड स्थित होटल कलश के सामने बने पार्किंग स्थल पर जबरन कब्जा करने के प्रयास के आरोप में पुलिस ने दो नामजद समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ओबरा थाना प्रभारी नागेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केसर सिंह, शेषनाथ गुप्ता और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सेक्टर आठ निवासी मनोज मिश्रा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि 15 सितंबर की रात केसर सिंह, शेषनाथ गुप्ता समेत कुछ अज्ञात लोग उनके होटल के पार्किंग स्थल में बने कमरे का ताला तोड़ रहे थे। आरोप है कि वह लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से वहां पहुंचे थे। इसकी जानकारी मिलने पर होटल कर्मियों ने तत्काल उन्हें सूचना दी। शिकायतकर्ता मनोज मिश्रा के अनुसार सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे और कमरे का ताला तोड़ने का कारण पूछने लगे। आरोप है कि इस दौरान असलहों से लैस आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर त उन्हें मारने के उद्देश्य से दौड़ा लिए। उन्होंने मौके से भागकर अपनी जान बचाई और घटना का वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाता देख आरोपी मौके से फरार हो गए।
विज्ञापन