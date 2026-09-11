Sonebhadra News: अल्ट्रासाउंड के लिए लाइन में खड़े युवक की माैत

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दावा किया कि बार-बार मिन्नत के बावजूद जल्दी नहीं दिखाई गई। वहीं सेंटर संचालक ने दावा किया कि युवक लंबे समय से लीवर की बीमारी से पीड़ित था। कोई लापरवाही नहीं बरती गई।पत्नी पुष्पा के मुताबिक, ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली-मारकुंडी निवासी रूपनारायण को पेट में दर्द की शिकायत थी। वह अल्ट्रासाउंड कराने के लिए दोपहर 12 बजे डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचा था। उन्होंने स्टॉफ से जल्दी अल्ट्रासाउंड का अनुरोध किया। लेकिन टाला जाता रहा। बाद में जब हालत बिगड़ गई तब उसे अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया गया। वह बाहर आया तो उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी पाकर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने परिजनों से घटना की जानकारी ली और कार्रवाई का भरोसा दिया। हालांकि परिवार वाले शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी नहीं हुए।शव लेकर चले गए।उधर, इस बारे में संबंधित सेंटर के संचालक डाॅ. आरएस सिंह का कहना था कि मरीज लंबे समय से लीवर की बीमारी से पीड़ित था। अगर उसे किसी डॉक्टर ने रेफर किया होता तो इमरजेंसी को देखते हुए तत्काल अल्ट्रासाउंड कर लिया जाता। चूंकि मरीजों की लंबी लाइन थी। इसलिए इंतजार करना पड़ा। उसके परिवार वालों ने खराब स्थिति की जानकारी नहीं दी। जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही अल्ट्रासाउंड किया गया। उनके सेंटर से जाने के बाद मौत हुई।प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि परिवार वाले पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए। सीएमओ डॉ. रमेश कुमार मिश्र का कहना था कि अगर इस मामले में कोई शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।