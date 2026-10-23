फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   85-year-old disabled woman also an accused in case involving attack on police

Sonebhadra News: पुलिस पर हमले के मामले में 85 वर्षीय दिव्यांग महिला भी आरोपी

Fri, 23 Oct 2026 12:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
85-year-old disabled woman also an accused in case involving attack on police
सोनभद्र। चोपन थाना क्षेत्र के महुआंव खुर्द में 20 सितंबर की रात दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमले के मामले में दर्ज प्राथमिकी में 85 वर्षीय दामोदरी देवी को भी आरोपी बनाया गया है। परिजनों की ओर से दावा किया गया है कि महिला बीमार है, बिस्तर पर रहती है और उसे दोनों आंखों से दिखाई भी नहीं देता। स्वास्थ्य विभाग की ओर से उसे दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी जारी किया गया है। महिला का घर घटनास्थल से काफी दूर होने का भी दावा किया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए एसपी सहित मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को शिकायती पत्र भेजा गया है। दामोदरी देवी की ओर से भेजे गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि उन्हें दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता। शौचालय जाने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। पत्र के अनुसार, 20 सितंबर को पुलिस की दबिश के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। अगले दिन उन्हें घटना का पता चला। उन्होंने दावा किया है कि उनका घर कमलेश के घर से करीब 200 मीटर दूर खेत में है और वह अपने पट्टीदारों से 40 वर्ष से अलग रह रही हैं। उनका कोई बेटा नहीं है। उनकी पुत्रियां और नाती आकर देखभाल करते हैं। शिकायती पत्र में यह भी दावा किया गया है कि दामोदरी देवी की पुत्री कौशल्या, नाती राजबहादुर और पौत्रवधू रीना को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। महिला के अनुसार, घटना के समय रीना अपने मायके में थीं, जबकि उनकी बेटी और नाती करमा थाना क्षेत्र के धौरहरा स्थित घर पर थे। इस संबंध में चोपन थाना प्रभारी गोपाल जी गुप्ता ने बताया कि घटना के समय मिली जानकारी के आधार पर जिन लोगों के नाम सामने आए थे, उन्हें आरोपी बनाया गया था। उन्होंने कहा कि जो लोग घटना में शामिल नहीं होंगे, उनके नाम मामले से हटा दिए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed