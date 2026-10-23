Sonebhadra News: प्रतिमा विसर्जन के बाद भंडारे का आयोजन, भक्तों ने ग्रहण किया प्रसाद

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डाला। नगर क्षेत्र के बाजार में स्थापित दुर्गा माता की प्रतिमा को बुधवार की देर शाम धूमधाम से विसर्जित किया गया। इसके पूर्व आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। जय मां दुर्गा पूजा सेवा समिति की ओर से 33 वर्षों से पूजा पंडाल सजाया जा रहा है। दुर्गा पूजा पंडाल में मूर्ति स्थापित कर चार दिवसीय महोत्सव मनाया गया। समिति के अध्यक्ष संतोष शर्मा ने बताया कि बुधवार को विधि विधान से मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन किया गया। विसर्जन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जहां हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। चली आ रही परंपरा के अनुसार ढोल नगाड़ों व डीजे की धुन पर नाचते गाते अबीर गुलाल उड़ाते हुए हजारों भक्तों ने शाम होते ही मां की प्रतिमा को ट्रेलर वाहन पर रखकर नगर भ्रमण करते हुए परासपानी तालाब में विसर्जित किया। इस उत्सव के समापन के बाद ही मां दुर्गा के अगले वर्ष फिर से आने की कामना की गई। इस दौरान सुधीर सिंह, दिनेश जैन, मुकेश जैन, गुड्डू पटेल, राकेश जायसवाल, सुभाष पाल, अवनीश देव पांडेय, अंशु पटेल, प्रशांत पाल, गोविंद भारद्वाज, सूरज मिश्रा आदि मौजूद रहे।