Sonebhadra News: लड़कियों के लिए कोई कॅरिअर मुश्किल नहीं, बस लगन और जिद जरूरी

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सोनभद्र। मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बृहस्पतिवार को पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, रॉबर्ट्सगंज में कॅरिअर मेले का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं और विभिन्न विषयों पर प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एएसपी (मुख्यालय) मेविस टॉक ने छात्राओं की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने शिक्षिकाओं के योगदान की भी प्रशंसा की। एएसपी ने छात्राओं को कॅरिअर की विभिन्न संभावनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि वे अपनी रुचि और जुनून को पहचानें और लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ें। लड़कियों के लिए कोई भी क्षेत्र मुश्किल नहीं है। इसके लिए सच्ची लगन और लक्ष्य हासिल करने की जिद जरूरी है। इस अवसर पर छात्राओं और शिक्षिकाओं को उपहार देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में डीआईओएस जयराम सिंह, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षक ओमप्रकाश त्रिपाठी, प्रधानाचार्य निशा सिंह, संतोष कुमार सिंह और वंदना सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।