Sonebhadra News: 64 सहकारी समितियों व इफको बिक्री केंद्रों के लिए 1498.505 मीट्रिक टन यूरिया स्वीकृत

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सोनभद्र। खरीफ अभियान 2026 में किसानों की उर्वरक (खाद) जरूरत को देखते हुए जिले में यूरिया और डीएपी का आवंटन किया गया है। जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की संस्तुति के बाद जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने 64 सहकारी समितियों एवं इफको के बिक्री केंद्रों के लिए कुल 1498.505 मीट्रिक टन यूरिया के आवंटन को स्वीकृति दी है। इसके अलावा 67 सहकारी समितियों के लिए 740.350 मीट्रिक टन डीएपी का भी आवंटन किया गया है। जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद आवंटित उर्वरक को समितियों और बिक्री केंद्रों तक भेजने की प्रक्रिया पीसीएफ की ओर से शुरू कर दी गई है। इससे खरीफ फसलों के लिए उर्वरक की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। सहकारिता विभाग की तरफ से किसानों से अपील की गई है कि वे अपने नजदीकी सहकारी समिति या अधिकृत बिक्री केंद्र से उर्वरक की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित उचित मूल्य पर ही खाद खरीदें। कालाबाजारी, अधिक कीमत पर बिक्री अथवा कृत्रिम अभाव की सूचना मिलने पर तत्काल शिकायत की जा सकती है। शिकायत के लिए सहकारिता विभाग के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 9198788248 और 9451637073, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 9452165778 तथा अपर जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल नंबर 8881173660 पर सूचना दी जा सकती है। विभाग ने किसानों से ऐसी शिकायतों की तत्काल जानकारी देने की अपील की है, ताकि संबंधित के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके।