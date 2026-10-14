फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Youth dies after being beaten; village administrator arrested

Sitapur News: पिटाई से युवक की मौत ग्राम प्रशासक गिरफ्तार

Wed, 14 Oct 2026 01:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 14 Oct 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
Youth dies after being beaten; village administrator arrested
परिजनों से बातचीत करती पुलिस।
महमूदाबाद। पचदेवरा गांव में सोमवार रात पिटाई के बाद शिवाकांत वर्मा (25) की मौत हो गई। परिजनों ने गांव के प्रशासक सर्वेश कुमार पर पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर प्रशासक को गिरफ्तार कर लिया है। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार, मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं।
विज्ञापन


परिजनों के अनुसार, पचदेवरा निवासी शिवाकांत बिलौली बाजार चौराहे पर सरिया-सीमेंट की दुकान पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाते थे। सोमवार शाम घर पहुंचने के बाद उनकी पड़ोस में रहने वाले प्रशासक सर्वेश कुमार से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि नाराज सर्वेश ने लाठी से शिवाकांत की पिटाई कर दी। इसके बाद परिजन उन्हें घर ले आए और तखत पर लिटा दिया। परिजनों के मुताबिक, शिवाकांत पूरी रात दर्द से कराहते रहे। सुबह करीब चार बजे पिता प्यारेलाल ने उन्हें देखा तो उनकी मौत हो चुकी थी।
विज्ञापन


इसके बाद मृतक के पिता प्यारेलाल ने प्रधान सर्वेश कुमार के खिलाफ तहरीर देकर पिटाई से बेटे की मौत होने का आरोप लगाया। महमूदाबाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए और ग्रामीणों से भी पूछताछ की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed