Sitapur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 14 Sep 2026 12:34 AM IST
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1- संभव दिवस
सुबह 10:00 बजे। सुदामापुरी में संभव दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसमें अधीक्षण अभियंता उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेंगे।
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2- गणेश महोत्सव
सुबह 10:00 बजे। मिश्रिख के मोहल्ला थोक में गणेश महोत्सव के तहत भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी।
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3- शोभायात्रा
दोपहर 03:00 बजे। लहरपुर कस्बे में श्रीकृष्ण लीला समिति द्वारा शोभायात्रा निकाली जाएगी।
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4- ओम नम: शिवाय का जाप
शाम 06:00 बजे। आंख अस्पताल मार्ग स्थित श्री सर्वशक्तिमान महादेव मंदिर परिसर में ओम नम: शिवाय का जाप होगा।
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5- कजरी तीज महोत्सव
रात 08:00 बजे। महमूदाबाद के नई बाजार स्थित शिव मंदिर में कजरी तीज महोत्सव का आयोजन होगा।
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सुबह 10:00 बजे। सुदामापुरी में संभव दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसमें अधीक्षण अभियंता उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेंगे।
2- गणेश महोत्सव
सुबह 10:00 बजे। मिश्रिख के मोहल्ला थोक में गणेश महोत्सव के तहत भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी।
3- शोभायात्रा
दोपहर 03:00 बजे। लहरपुर कस्बे में श्रीकृष्ण लीला समिति द्वारा शोभायात्रा निकाली जाएगी।
4- ओम नम: शिवाय का जाप
शाम 06:00 बजे। आंख अस्पताल मार्ग स्थित श्री सर्वशक्तिमान महादेव मंदिर परिसर में ओम नम: शिवाय का जाप होगा।
5- कजरी तीज महोत्सव
रात 08:00 बजे। महमूदाबाद के नई बाजार स्थित शिव मंदिर में कजरी तीज महोत्सव का आयोजन होगा।