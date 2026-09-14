Sitapur News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन





सुबह 10:00 बजे। सुदामापुरी में संभव दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसमें अधीक्षण अभियंता उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेंगे।

-- -- -- -- -- -

2- गणेश महोत्सव

सुबह 10:00 बजे। मिश्रिख के मोहल्ला थोक में गणेश महोत्सव के तहत भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी।

-- -- -- -- -- --



3- शोभायात्रा

दोपहर 03:00 बजे। लहरपुर कस्बे में श्रीकृष्ण लीला समिति द्वारा शोभायात्रा निकाली जाएगी।

-- -- -- -- --



4- ओम नम: शिवाय का जाप

शाम 06:00 बजे। आंख अस्पताल मार्ग स्थित श्री सर्वशक्तिमान महादेव मंदिर परिसर में ओम नम: शिवाय का जाप होगा।

-- -- -- -- -

5- कजरी तीज महोत्सव



रात 08:00 बजे। महमूदाबाद के नई बाजार स्थित शिव मंदिर में कजरी तीज महोत्सव का आयोजन होगा।

-- -- -- -- -- -- -

1- संभव दिवस