Sitapur News: कार की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत, एक अन्य गंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 05 Sep 2026 11:57 PM IST
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मिश्रिख। हरदोई-मिश्रिख मार्ग पर शनिवार रात नरसिंघौली पुलिया के पास एक बाइक सवार तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भेजा, वहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह व क्राइम इंस्पेक्टर श्यामदास वर्मा ने मौके पर पहुंचकर जांच की। दोनों युवकों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस बाइक नंबर के आधार पर पहचान में जुटी है। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर भाग गया है।
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