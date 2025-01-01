Sitapur News: तेज हवा में पेड़ गिरने से किसान की मौत

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थानाक्षेत्र के शंभूपुरवा गांव निवासी प्रकाश (48) शुक्रवार शाम करीब छह बजे खेत देखने गए थे। परिजनों के अनुसार इसी दौरान अचानक तेज हवा चलने लगी। खेत में खड़ा विशाल यूकेलिप्टस का पेड़ जड़ से उखड़कर प्रकाश के ऊपर गिर गया। वह पेड़ के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। थानाध्यक्ष रजनीश कुमार वर्मा ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।वहीं, शुक्रवार देर रात हुई बारिश के बाद शनिवार को जिले में मौसम का मिलाजुला असर रहा। शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में दिनभर बादलों की आवाजाही के बीच धूप निकलती रही। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हुई, लेकिन बारिश के बाद धूप निकलने से उमस बढ़ गई।मौसम विशेषज्ञों के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे में मौसम में विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं। कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है।