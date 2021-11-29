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Sitapur News: व्यापारी का शव पेड़ पर फंदे से लटकता मिला

Thu, 08 Oct 2026 12:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Thu, 08 Oct 2026 12:00 AM IST
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The merchant's body was found hanging from a tree.
सकरन। लखुआबेहड़ गांव निवासी पंकज यादव (23) का शव बुधवार को गांव के बाहर स्थित एक बाग में पेड़ पर बने फंदे से लटकता मिला। परिजनों के अनुसार पंकज मंगलवार रात खाना खाकर परिजनों के साथ सोए थे।
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बुधवार सुबह करीब नौ बजे उनका शव गांव के बाहर बाग में पेड़ पर रस्सी से बंधे फंदे से लटकता मिला। परिजनों हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका जताई है।
परिजनों के अनुसार उसके गले में रस्सी बंधी थी। पास में ही उनका मोबाइल भी पड़ा था। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच करते हुए मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। सीओ हर्षित ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के कारणों का पता चलेगा। मोबाइल की जांच भी कराई जा रही है।
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