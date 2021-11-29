Sitapur News: व्यापारी का शव पेड़ पर फंदे से लटकता मिला

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बुधवार सुबह करीब नौ बजे उनका शव गांव के बाहर बाग में पेड़ पर रस्सी से बंधे फंदे से लटकता मिला। परिजनों हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका जताई है।

परिजनों के अनुसार उसके गले में रस्सी बंधी थी। पास में ही उनका मोबाइल भी पड़ा था। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच करते हुए मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। सीओ हर्षित ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के कारणों का पता चलेगा। मोबाइल की जांच भी कराई जा रही है।

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सकरन। लखुआबेहड़ गांव निवासी पंकज यादव (23) का शव बुधवार को गांव के बाहर स्थित एक बाग में पेड़ पर बने फंदे से लटकता मिला। परिजनों के अनुसार पंकज मंगलवार रात खाना खाकर परिजनों के साथ सोए थे।