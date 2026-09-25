Sitapur News: जेल के दो बंदियों की तबियत बिगड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 25 Sep 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
सीतापुर। जेल में बंद दो बंदियों की हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार मानपुर के महसिंहपुर निवासी बलकार को पेट में दर्द होने की शिकायत पर बृहस्पतिवार रात जिला अस्पताल में लाया गया था। इसके अलावा दूसरे बंदी रमेश को चोट लगने पर शुक्रवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेलर राजेश वर्मा ने बताया कि रमेश का पैर फिसलने से वह गिर गया था। वहीं बलकार ने पथरी होने की बात कही है।
विज्ञापन