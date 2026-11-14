Sitapur News: कहीं खरीद ठप तो कहीं केंद्रों के स्थान पर सवाल

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सांडा क्षेत्र में बी-पैक्स लिमिटेड अरुवा नसीरपुर, सकरन के नाम से धान क्रय केंद्र संचालित है। ऑनलाइन खरीद पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, केंद्र पर सात नवंबर को रामनरेश नाम के किसान से 1,96,880 रुपये की धान खरीद दर्ज की गई थी। इसके बाद से पोर्टल पर किसी अन्य किसान से खरीद का रिकॉर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। किसान सुधीर सिंह, सुशील राज, अमर श्रीवास्तव, अंकित कुमार, रामकृष्ण और अनिल यादव ने बताया कि उनकी धान की फसल तैयार है, लेकिन केंद्र पर दीपावली से पहले से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। उपज की बिक्री नहीं होने से फसल के रखरखाव और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में दिक्कत हो रही है।विकासखंड कसमंडा में धान खरीद के लिए चार क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इनमें मानपारा और कसमंडा की साधन सहकारी समितियों के अलावा थाना पट्टी और बहरीमऊ के नाम से स्वीकृत केंद्र शामिल हैं। किसान अरविंद तिवारी, अशोक शुक्ला, मनोज दीक्षित का आरोप है कि थाना पट्टी के नाम से स्वीकृत केंद्र देवियापुर में और बहरीमऊ का केंद्र बम्हेरा में संचालित हो रहा है। सचिव रामचंद्र का कहना है कि देवियापुर वाला केंद्र सरकारी भवन में संचालित किया जा रहा है। पंखा लगाने की व्यवस्था के चलते किसान धान लेकर नहीं आ रहे हैं।किसानों का कहना है कि कसमंडा विकासखंड में 78 ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में मास्टरबाग और भंडिया में भी धान क्रय केंद्र खोले जाने चाहिए, ताकि किसानों को दूर-दराज तक उपज ले जाने की परेशानी न उठानी पड़े। प्रभारी डिप्टी आरएमओ सुभाष चंद्र ने बताया कि मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।