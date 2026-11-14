Sitapur News: भगदड़ में लगी थीं चोट, पांचों आरोपी दोषमुक्त

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मामला 20 जून 2016 की शाम महमूदाबाद थाना क्षेत्र के घुरेहटा गांव का है। आरोप था कि राम सिंह, राजेश, राहुल, दिलीप और राजेंद्र ने श्रीकांत, नेकराम, सरदार और राजरानी के साथ लाठी-डंडों से पिटाई कर उन्हें चोटें पहुंचाईं और जान से मारने की धमकी दी। वादी श्रीकांत यादव की तहरीर पर महमूदाबाद में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। श्रीकांत ने प्रति-परीक्षा में मारपीट और गाली-गलौज से इन्कार करते हुए बताया कि चोटें मंदिर के मेले में भगदड़ के दौरान लगी थीं। सरदार और नेकराम भी अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं कर सके, जबकि राजरानी ने भीड़ में धक्का लगने से चोट आने की बात कही। न्यायालय ने पाया कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है और अभियोजन आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।