Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Injuries sustained in a stampede; all five accused acquitted

Sitapur News: भगदड़ में लगी थीं चोट, पांचों आरोपी दोषमुक्त

Sat, 14 Nov 2026 12:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 14 Nov 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
Injuries sustained in a stampede; all five accused acquitted
सीतापुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय स्वाती आनंद ने मारपीट, बलवा और जान से मारने की धमकी के करीब दस साल पुराने मामले में पांच आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्यों में विरोधाभास और आरोप साबित न होने पर आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए फैसला सुनाया।
विज्ञापन


मामला 20 जून 2016 की शाम महमूदाबाद थाना क्षेत्र के घुरेहटा गांव का है। आरोप था कि राम सिंह, राजेश, राहुल, दिलीप और राजेंद्र ने श्रीकांत, नेकराम, सरदार और राजरानी के साथ लाठी-डंडों से पिटाई कर उन्हें चोटें पहुंचाईं और जान से मारने की धमकी दी। वादी श्रीकांत यादव की तहरीर पर महमूदाबाद में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। श्रीकांत ने प्रति-परीक्षा में मारपीट और गाली-गलौज से इन्कार करते हुए बताया कि चोटें मंदिर के मेले में भगदड़ के दौरान लगी थीं। सरदार और नेकराम भी अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं कर सके, जबकि राजरानी ने भीड़ में धक्का लगने से चोट आने की बात कही। न्यायालय ने पाया कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है और अभियोजन आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed