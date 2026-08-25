Sitapur News: एक ही परिवार के छह सदस्य हेपेटाइटिस सी से संक्रमित मिले

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जिला अस्पताल में वायरल लोड की जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर परिवार और आसपास के लोगों की स्क्रीनिंग की। सीतारामपुरवा निवासी परिवार के मुखिया को पेट में दिक्कत और भूख न लगने की समस्या थी। करीब एक सप्ताह पहले उन्होंने लखनऊ के एक निजी अस्पताल में जांच कराई। चिकित्सक की सलाह पर कराई गई जांच में हेपेटाइटिस सी की पुष्टि हुई। चिकित्सक ने परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच कराने की सलाह दी।इसके बाद उनकी पत्नी, बेटी, भाई और भाई की पत्नी की जहांगीराबाद स्थित निजी पैथोलॉजी में जांच कराई गई। सभी की रिपोर्ट में संक्रमण मिला। चिकित्सकों की सलाह पर सभी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां वायरल लोड की जांच कराई गई। जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर जांच की। दो मरीजों का इलाज शुरू किया गया है।