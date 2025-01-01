Sitapur News: सियार के हमले में छह जख्मी, बच्ची रेफर

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निमतापुर गांव निवासी विमलेश पाल की पुत्री आकांक्षा (5) बृहस्पतिवार सुबह दुकान जा रही थी। रास्ते में अचानक सियार ने उस पर हमला कर दिया। बच्ची की चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शोर मचाकर सियार को भगाया। हमले में उसके हाथ-पैर में जख्म हो गए हैं।इसके बाद सियार ने निमतापुर निवासी अनिल कुमार (32), उदयीपुर पूर्वी के मजरा महमदा निवासी शिवम (17), बेहड़ा निवासी हरद्वारी (40), अवधपुर पूर्वी निवासी राकेश (40) और उदयीपुर पूर्वी निवासी मीरा (35) पर भी हमला कर जख्मी कर दिया। सभी लोग सुबह खेतों की ओर गए थे। ग्रामीणों के शोर मचाने पर सियार भाग गया। सभी के हाथ-पैर में जख्मी हो गए हैं।मिश्रिख रेंजर सिकंदर सिंह ने बताया कि सभी जख्मी लोगों को सीएचसी सिधौली भेजा गया है। आकांक्षा को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई लखनऊ रेफर किया गया है। वन विभाग की टीम क्षेत्र में निगरानी कर रही है। ग्रामीणों ने सियार को पकड़ने के लिए अभियान चलाने और गांवों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।