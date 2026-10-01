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सीतापुर: 27 लाख के ठगी के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया, पीएनबी का शाखा प्रबंधक बताकर किया फ्रॉड

Thu, 01 Oct 2026 08:59 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 01 Oct 2026 08:59 AM IST
सार

सीतापुर पुलिस ने खुद को पीएनबी का शाखा प्रबंधक बताकर 27 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बृहस्पतिवार को घटना का खुलासा कर सकती है।

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Sitapur: Police detain man accused of ₹27 lakh fraud.
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सीतापुर शहर कोतवाली पुलिस ने 27 लाख ठगी के आरोपी रोहित को हिरासत में ले लिया है। बृहस्पतिवार को पुलिस घटना का खुलासा कर सकती है। 

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नवीन चौक निवासी प्रेमलता के पास श्यामनाथ के पूर्णागिरी नगर निवासी आदित्य पाल करीब दो महीने पहले एक युवक को लेकर उनके पास आया था। उसने युवक की पहचान मध्य प्रदेश के भोपाल सराय सिकंदरी निवासी रोहित वाजपेई के रूप में कराई। आदित्य ने बताया कि रोहित पंजाब नेशनल बैंक की मिश्रिख शाखा में शाखा प्रबंधक है और उसे किराये पर कमरा चाहिए। विश्वास करके प्रेमलता ने एक सितंबर को रोहित को प्रेमनगर निवासी रामनरेश जायसवाल के घर में कमरा दिलवा दिया।
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कुछ समय बाद रोहित ने आसपास रहने वाले अतुल और सुधीर कुमार से भी संपर्क बढ़ाया। कम कीमत पर सोने के बिस्किट दिलाने के झांसे में आकर 14 सितंबर को प्रेमलता ने तीन लाख, अतुल ने चार लाख, सुधीर जायसवाल ने पांच लाख और रामनरेश ने 15 लाख रुपये दे दिए।
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सूत्रों के अनुसार आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एएसपी उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि आज घटना का खुलासा किया जाएगा।

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