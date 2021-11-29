विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

बुधवार सुबह करीब 11 बजे आयोजित प्रशिक्षण में सीतापुर विधानसभा के लिए 40, महोली के लिए 45 और सिधौली विधानसभा के लिए 40 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को जिम्मेदारी सौंपी गई। निरीक्षण के दौरान अधिकारी बूथों पर पेयजल, बिजली, शौचालय सहित आवश्यक सुविधाओं की स्थिति देखेंगे। इसके अलावा संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों को चिह्नित करने तथा बीएलओ की सक्रियता की भी जांच करेंगे। यह अभियान तीन दिनों तक चलेगा। शेष छह विधानसभा क्षेत्रों के सेक्टर मजिस्ट्रेटों को बृहस्पतिवार और शुक्रवार को प्रशिक्षण देकर बूथों के निरीक्षण के लिए भेजा जाएगा।सेवानिवृत्त अधिकारी को भी सौंपी जिम्मेदारीसेक्टर मजिस्ट्रेटों की सूची तैयार करने में लापरवाही बरतने का मामला भी सामने आया। बताया जाता है कि सूची में एक सेवानिवृत्त अधिकारी का नाम भी सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में शामिल कर दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद जब अधिकारियों को रवाना किया जा रहा था, तभी एक कर्मचारी ने इसकी जानकारी दी। इसके बाद संबंधित अधिकारी की जगह दूसरे अधिकारी का नाम शामिल किया गया।दो बजे तक मिल सकीं फ्यूल पर्चियांमतदान केंद्रों पर रवानगी से पहले सेक्टर मजिस्ट्रेटों की परेशानी उस समय बढ़ गई, जब वाहनों के लिए फ्यूल पर्चियां लेने के लिए केवल एक काउंटर बनाया गया। तीन विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारियों को एक ही काउंटर पर घंटों लाइन में लगना पड़ा। इस दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग काउंटर बनाए जाने की जरूरत बताई। कुछ अधिकारियों के मुताबिक उन्हें दोपहर करीब दो बजे फ्यूल पर्चियां मिल सकीं। हालांकि अधिकारी कैमरे के सामने खुलकर बोलने से बचते नजर आए, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर उनमें नाराजगी दिखी।कोट्सपुरानी सूची से कुछ नाम सेक्टर मजिस्ट्रेट में दर्ज हो गए थे जिन्हें संशोधित कराकर सूची दुरुस्त करा दी गई है। मतदान केंद्रों की जांच के लिए तीन दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बूथों की व्यवस्थाएं परखी जाएंगी। रिपोर्ट के आधार पर कमियों को दुरुस्त कराया जाएगा।आयुष चौधरी, एडीएम