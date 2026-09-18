Sitapur News: पेड़ पर फंदे से लटका मिला सफाईकर्मी का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 18 Sep 2026 11:51 PM IST
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महोली। आसरा कॉलोनी निवासी सफाईकर्मी सुरेंद्र वाल्मीकि (45) का शव शुक्रवार दोपहर मास्टर कॉलोनी पूर्वी वार्ड में विद्यालय के पास पेड़ पर फंदे से लटका मिला। बीएसएनएल कार्यालय के पीछे स्थित निजी विद्यालय के पास खाली प्लॉट में चांदनी के पेड़ की डाल से पतली प्लास्टिक की डोरी के फंदे पर शव लटका था। उनके घुटने जमीन से टिके थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर सुरेंद्र की साइकिल मिली। जिस पेड़ से शव लटका था, उसकी ऊंचाई करीब छह फीट है।
कुछ लोगों ने कर्ज होने की बात कही, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सुरेंद्र के दो बेटियां और एक बेटा हैं। लोगों की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। परिजनों के अनुसार सुरेंद्र नगर पंचायत में आउटसोर्स सफाईकर्मी थे। रोज की तरह शुक्रवार सुबह ड्यूटी पर गए और काम भी किया। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। सीओ नागेंद्र चौबे ने बताया कि परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।
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कुछ लोगों ने कर्ज होने की बात कही, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सुरेंद्र के दो बेटियां और एक बेटा हैं। लोगों की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। परिजनों के अनुसार सुरेंद्र नगर पंचायत में आउटसोर्स सफाईकर्मी थे। रोज की तरह शुक्रवार सुबह ड्यूटी पर गए और काम भी किया। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। सीओ नागेंद्र चौबे ने बताया कि परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।
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