Sitapur News: शौक पूरे करने के लिए लूटा था मोबाइल, चार गिरफ्तार

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शास्त्री नगर निवासी अखबार वितरक विक्रांत गुप्ता 16 सितंबर की सुबह करीब छह बजे चुंगी चौराहे से लालकपड़ा कोठी जा रहे थे। लालबाग चौराहे के पास पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने उनका मोबाइल लूट लिया था।सीओ सिटी विनय यादव ने बताया कि तुलसनपुर निवासी लवकुश पाल, खूबपुर निवासी अंकुर राजवंशी, कैंचीपुल निवासी रुद्र और परसेड़ा निवासी अभिषेक को कैंची पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर दिनेश प्रकाश पांडेय ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने महंगे शौक पूरे करने के लिए लूट करने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं थी।