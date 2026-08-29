Sitapur News: क्राॅस कंट्री में रुचि और अभिषेक ने मारी बाजी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष व मुख्य अतिथि अनूप कुमार गुप्ता, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय खिलाड़ी शिवपाल सिंह और प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्पार्चन कर किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। कोच अजय राठौर और उनकी टीम ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। महिला वर्ग में रुचि श्रीवास्तव ने प्रथम, सोनाली देवी ने द्वितीय और रेनू शुक्ला ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में अभिषेक कुमार प्रथम, नैमिष कुमार द्वितीय और रवि कुमार तृतीय रहे। विजेताओं को ट्रैक सूट और टी-शर्ट देकर सम्मानित किया गया।खेल समिति प्रभारी डॉ. अजीत यादव के संयोजन में आयोजित प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि अनूप कुमार गुप्ता ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के साथ उनके भीतर अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य और टीम भावना का विकास करते हैं।प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और खेलों के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा देता है। प्रोफेसर पवन कुमार यादव, डॉ. रमेश कुमार, डॉ. हेमंत और डॉ. अशोक सिंह मौजूद रहे। संचालन डॉ. अजीत यादव ने किया।