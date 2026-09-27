बारिश का कहर, दो की मौत: कच्चा मकान और बिजली का खंभा गिरने से हादसा, महिला गंभीर घायल

मूसलाधार बारिश तीसरे दिन रविवार दोपहर थम गई, लेकिन बारिश और तेज हवाओं ने जिले में जमकर तबाही मचाई। कमलापुर और महोली में हुए अलग-अलग हादसों में महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। सिधौली में कच्ची दीवार गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उधर, कई इलाकों में जलभराव से फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।

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कमलापुर थानाक्षेत्र के किशनखेड़ा गांव में रविवार सुबह करीब पांच बजे बारिश के दौरान बच्चूलाल का कच्चा मकान भरभराकर ढह गया। मलबे में उसकी पत्नी रूपरानी (65) दब गईं। परिजनों और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।महोली कोतवाली क्षेत्र के अल्लीपुर गांव में शनिवार देर शाम बिजली के खंभे पर पेड़ गिर गया। इससे खंभा टूटकर राजेश कुमार (50) के सिर पर जा गिरा। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। भाई विकास कुमार ने बताया कि राजेश गांव में दुकान से सामान लेने जा रहे थे, तभी हादसा हुआ। राजेश के परिवार में पत्नी, दो बेटे और चार बेटियां हैं। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।नैमिषारण्य थानाक्षेत्र के चौपरिया निवासी विनीता (30) पत्नी अनूप अपने मायके सिधौली के मोहद्दीनपुर आई थीं। शनिवार देर शाम बाथरूम की कच्ची दीवार ढहने से वह मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजन उन्हें सीएचसी सिधौली ले गए। बड़ी बहन चक्रवती ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई।बेहटा क्षेत्र के संहिजर कला निवासी उपेंद्र कुमार मिश्रा के घर के एक कमरे की छत और दीवार शनिवार रात गिर गई। हादसे के समय उपेंद्र पत्नी को दवा दिलाने लखनऊ गए थे। सूचना पर लेखपाल विचित्र वर्मा ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने नुकसान की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने की बात कही।