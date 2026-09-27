Sitapur News: जलभराव से निजात की उम्मीद, नाला निर्माण कार्य शुरू

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डीएम के निर्देश पर नाला निर्माण के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई का कार्य भी शुरू करा दिया गया है। बारिश के दौरान जलनिकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण इस मार्ग पर पूरे समय जलभराव की समस्या के कारण लोगों आवागमन की परेशानी से जूझना पड़ता है। महंत दिवाकरानंद, संत रामेश्वर दास, गोपाल दीक्षित, देवेश बाजपेई समेत अन्य लोगों ने नाला खोदाई का कार्य शुरू कराने पर जिलाधिकारी सहित अन्य अफसरों का आभार जताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला बनने के बाद क्षेत्र में जल निकासी बेहतर होगी और लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।

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नैमिषारण्य। तीर्थनगरी नैमिषारण्य के वार्ड नंबर एक में लाला राम नारायण सहगल इंटर कॉलेज के पास से निकलने वाले मार्ग पर लंबे समय से बनी जलभराव की समस्या के समाधान की कवायद शुरू हो गई है। इस समस्या को लेकर क्षेत्रीय निवासियों के साथ श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी का मामला अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था। इसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने शनिवार को इस मार्ग पर जल निकासी के लिए नाला निर्माण का कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया।