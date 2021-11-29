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शहर के लालबाग, लालकपड़ा कोठी, घंटाघर समेत अन्य स्थानों पर बाजारों में सुबह से लेकर देर शाम तक खरीदारों की भीड़ जुटी रही। लोगों ने परंपरा के अनुसार गन्ना, शकरकंदी और सिंघाड़ा खरीदकर घरों में भगवान विष्णु का पूजन किया। मांग को देखते हुए बाजार में किसानों ने 30 से 40 रुपये प्रति पीस गन्ना की बिक्री कर अच्छी कमाई की। लहरपुर क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों एवं घरों में विशेष पूजा अर्चना कर श्रद्धापूर्वक तुलसी माता का शालिग्राम से विवाह कराया गया। महिलाओं ने गन्ने का मंडप बनाकर भगवान की पूजा अर्चना कर सिंघाड़ा, शकरकंद, गुड़ का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण कियासत्यनारायण कथा सुनने के साथ किया तुलसी विवाहनैमिषारण्य। नैमिषारण्य में कार्तिक मास की देवोत्थनी एकादशी पर विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिला। चक्रतीर्थ, आदि गंगा गोमती के राजघाट, देवदेवेश्वर घाट और रुद्रावर्त धाम में सुबह चार बजे से ही विभिन्न प्रदेशों से आए श्रद्धालुओं का स्नान-दान और पूजन के लिए पहुंचना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने चक्रतीर्थ और गोमती में स्नान कर गाय और तुलसी का विधि विधान से पूजन करने के साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुनी। भूसमेत बालाजी मंदिर में पराश्रम विखनसाचार्यलु के सानिध्य में भगवान विष्णु का अभिषेक और विशेष पूजन किया गया।आज से बजेंगी शहनाइयांसीतापुर। देवउठनी एकादशी के साथ ही भगवान विष्णु के निद्रा से जागने के साथ ही चातुर्मास समाप्त होने पर मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी शुक्रवार से हो गई। शनिवार 21 नवंबर से शादियों की सहालग भी जोर पकड़ने लगेगी। इसके चलते मैरिज लॉन, बैंड-बाजा, कैटरिंग और सजावट से जुड़े कारोबारियों को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है। नैमिषारण्य के आचार्य विवेक शास्त्री के अनुसार नवंबर और दिसंबर में विवाह के कुल 11 शुभ मुहूर्त हैं। नवंबर में 21, 24, 25 और 26 नवंबर को विवाह के शुभ योग हैं। वहीं दिसंबर में 2, 3, 4, 5, 6, 11 और 12 दिसंबर को शहनाइयां बजेंगी।