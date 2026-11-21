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सीतापुर के मिश्रिख कस्बा में ज्वेलर्स की दुकान से 50 ग्राम सोने की चेन लेकर भागे दो युवक
सीतापुर के मिश्रिख कस्बा में शनिवार दोपहर ज्वेलर्स की दुकान पर खरीदारी के बहाने पहुंचे दो युवक करीब 50 ग्राम सोने की चार चेन लेकर भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
जानकारी के अनुसार, कस्बे में स्थित राठौर ज्वेलर्स की दुकान पर शनिवार दोपहर लाल रंग की बाइक से दो युवक पहुंचे। दोनों ने दुकान संचालक के पुत्र दिलीप से सोने की चेन दिखाने को कहा। दिलीप ने उन्हें कई चेन दिखाईं। इसके बाद युवकों ने अंगूठी दिखाने की बात कही। जैसे ही दिलीप अंगूठी निकालकर दिखाने के लिए दूसरी ओर हुआ, तभी एक युवक दुकान से बाहर निकल गया। इसी दौरान दूसरे युवक ने मौका पाकर सोने की चार चेन उठाईं और वहां से फरार हो गया। इसके बाद दोनों युवक बाइक से भाग निकले।
दुकानदार के मुताबिक, चोरी गई चारों सोने की चेन का कुल वजन करीब 50 ग्राम है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है।
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