Sitapur News: बारिश में ठप हुई 1385 से अधिक गांवों की बिजली
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Thu, 03 Sep 2026 11:57 PM IST
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सीतापुर। बारिश में जिले भर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ा गई है। 1385 से अधिक गांवों में फॉल्ट आ गए हैं। कहीं बिजली आपूर्ति बहाल हो गई तो कहीं मरम्मत का काम चल रहा है।
जिले में दो दिन से लगातार हो रही बारिश से तमाम जगहों पर फॉल्ट आ गए हैं। बांसुरा उपकेंद्र से जुड़े करीब 400 गांवों में कई जगहों पर पोल गिर गए हैं। जंपर उड़ने की घटनाएं हुई हैं। बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे ठप हुई बिजली आपूर्ति देर शाम तक बहाल नहीं हो पाई। इससे व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हुआ। घरों में दिन में ही अंधेरा छा गया।
रेउसा के बभनेवा उपकेंद्र से जुड़े करीब 300 गांवों में जंपर उड़ने व ट्रांसफार्मर में दिक्कत के चलते सुबह चार बजे ठप हुई बिजली शाम तक बहाल नहीं हो पाई है। कर्मचारियों ने बताया कि फॉल्ट नहीं मिल रहा है। बारिश में काफी दिक्कतें आ रही है।
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इसी तरह रामकोट व पिसावां उपकेंद्र से जुड़े करीब 400 गांवों में भी फॉल्ट की वजह से सुबह नौ बजे से बिजली आपूर्ति बंद रही है। लहरपुर, तंबौर व महमूदाबाद से जुड़े करीब 285 गांवों में दिक्कत बनी हुई है। अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने बताया कि मरम्मत का काम चल रहा है। देर शाम तक सभी जगहों पर बिजली बहाल कर दी जाएगी।
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जिले में दो दिन से लगातार हो रही बारिश से तमाम जगहों पर फॉल्ट आ गए हैं। बांसुरा उपकेंद्र से जुड़े करीब 400 गांवों में कई जगहों पर पोल गिर गए हैं। जंपर उड़ने की घटनाएं हुई हैं। बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे ठप हुई बिजली आपूर्ति देर शाम तक बहाल नहीं हो पाई। इससे व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हुआ। घरों में दिन में ही अंधेरा छा गया।
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रेउसा के बभनेवा उपकेंद्र से जुड़े करीब 300 गांवों में जंपर उड़ने व ट्रांसफार्मर में दिक्कत के चलते सुबह चार बजे ठप हुई बिजली शाम तक बहाल नहीं हो पाई है। कर्मचारियों ने बताया कि फॉल्ट नहीं मिल रहा है। बारिश में काफी दिक्कतें आ रही है।
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इसी तरह रामकोट व पिसावां उपकेंद्र से जुड़े करीब 400 गांवों में भी फॉल्ट की वजह से सुबह नौ बजे से बिजली आपूर्ति बंद रही है। लहरपुर, तंबौर व महमूदाबाद से जुड़े करीब 285 गांवों में दिक्कत बनी हुई है। अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने बताया कि मरम्मत का काम चल रहा है। देर शाम तक सभी जगहों पर बिजली बहाल कर दी जाएगी।