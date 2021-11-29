Sitapur News: खो-खो में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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अंडर-14 बालक वर्ग में जनता इंटर कॉलेज कल्याणपुर की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसी वर्ग के बालिका वर्ग में मेजबान बिड़ला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, हरगांव की टीम विजेता रही। अंडर-19 बालक वर्ग में बिड़ला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ने बाजी मारी, जबकि महेंद्र कुमार शास्त्री मेमोरियल इंटर कॉलेज, रामपुर मथुरा की टीम उपविजेता रही। अंडर-19 बालिका वर्ग में रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल, सीतापुर की टीम विजेता और बिड़ला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, हरगांव की टीम उपविजेता रही।समापन समारोह में विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को प्रधानाचार्य रामचेत सिन्हा, सीमा देवी, सरस्वती शुक्ला, निधि शुक्ला, पूनम देवी व खेल शिक्षक तेजराम ने मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया। सभी खेल शिक्षकों को भी शील्ड प्रदान की गई।