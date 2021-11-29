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Sitapur News: ब्रिज कोर्स के लिए विशेष अवकाश की अनुमति

Fri, 02 Oct 2026 12:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 02 Oct 2026 12:08 AM IST
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Permission for special leave for the bridge course
सीतापुर। 69 हजार शिक्षक भर्ती के तहत परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को एनआईओएस के छह माह के अनिवार्य ब्रिज कोर्स के लिए राहत दी गई है। बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल ने ऐसे शिक्षकों को ब्रिज कोर्स के दौरान 10 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण व संपर्क कक्षाओं में शामिल होने के साथ ही परीक्षा देने के लिए विशेष अवकाश की अनुमति प्रदान की है।
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उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने 28 सितंबर को पत्र देकर इस संबंध में अनुमति मांगी थी। पत्र में बताया गया था कि न्यायालय के आदेश के क्रम में 69 हजार शिक्षक भर्ती के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए एनआईओएस की ओर से आयोजित ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
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यह ब्रिज कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत 10 दिवसीय ऑनलाइन संपर्क कार्यक्रम और परीक्षा आयोजित की जानी है।
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बीएसए ने संगठन के अनुरोध पर जनपद के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत उन शेष बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को अनुमति दी है, जिन्होंने वर्ष 2026 में एनआईओएस के माध्यम से छह माह के अनिवार्य ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन किया है।

हालांकि, संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण और परीक्षा में शामिल होने के लिए नियमानुसार अवकाश लेना होगा। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण व परीक्षा से संबंधित साक्ष्य संलग्न कर प्रार्थना पत्र संबंधित बीईओ के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बीएसए ने बताया कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए अवकाश की अनुमति दे दी गई है।
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