Sitapur News: ब्रिज कोर्स के लिए विशेष अवकाश की अनुमति

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उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने 28 सितंबर को पत्र देकर इस संबंध में अनुमति मांगी थी। पत्र में बताया गया था कि न्यायालय के आदेश के क्रम में 69 हजार शिक्षक भर्ती के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए एनआईओएस की ओर से आयोजित ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।यह ब्रिज कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत 10 दिवसीय ऑनलाइन संपर्क कार्यक्रम और परीक्षा आयोजित की जानी है।बीएसए ने संगठन के अनुरोध पर जनपद के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत उन शेष बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को अनुमति दी है, जिन्होंने वर्ष 2026 में एनआईओएस के माध्यम से छह माह के अनिवार्य ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन किया है।हालांकि, संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण और परीक्षा में शामिल होने के लिए नियमानुसार अवकाश लेना होगा। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण व परीक्षा से संबंधित साक्ष्य संलग्न कर प्रार्थना पत्र संबंधित बीईओ के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बीएसए ने बताया कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए अवकाश की अनुमति दे दी गई है।