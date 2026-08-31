Sitapur News: विधान सभा का घेराव करने जा रहे किसानों को रोका
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 31 Aug 2026 12:33 AM IST
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हरगांव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शीघ्र कराने की मांग को लेकर लखनऊ विधानसभा का घेराव करने जा रहे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रविवार को अंगेठा गांव में ही रोक लिया।
किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह के नेतृत्व में किसान लखनऊ जाने की तैयारी में थे। इसी दौरान अपराध निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ अंगेठा पहुंचे और मौजूद किसानों को उनके घर पर ही रोककर ज्ञापन लिया।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री से पंचायत चुनाव तत्काल कराने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनाव न कराने से ग्रामीणों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
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गांव की सरकार का फैसला गांव की जनता को ही करने दिया जाए। किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि पंचायत चुनाव में देरी के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। विनोद कुमार, धीरज जायसवाल, आदित्य कुमार, कुलदीप सिंह, गौरव सिंह, रणधीर सिंह आदि किसान मौजूद वहां मौजूद रहे।
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किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह के नेतृत्व में किसान लखनऊ जाने की तैयारी में थे। इसी दौरान अपराध निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ अंगेठा पहुंचे और मौजूद किसानों को उनके घर पर ही रोककर ज्ञापन लिया।
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ज्ञापन में मुख्यमंत्री से पंचायत चुनाव तत्काल कराने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनाव न कराने से ग्रामीणों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
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गांव की सरकार का फैसला गांव की जनता को ही करने दिया जाए। किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि पंचायत चुनाव में देरी के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। विनोद कुमार, धीरज जायसवाल, आदित्य कुमार, कुलदीप सिंह, गौरव सिंह, रणधीर सिंह आदि किसान मौजूद वहां मौजूद रहे।