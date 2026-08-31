Sitapur News: बाइक सवार भाई-बहन जख्मी

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महमूदाबाद। महमूदाबाद-गोडाईचा मुख्य मार्ग पर एक बाइक रविवार को कार की चपेट में आ गई। हादसे में बाइक सवार भाई-बहन जख्मी हो गए। समनापुर निवासी वंशराज (20) अपनी बहन बहलीदपुर निवासी केसरी को लेकर दवा लेने बाइक से गोडाइचा जा रहे थे। पर्वतपुर के पास सामने से आ रही एक कार उनकी बाइक से टकरा गई। हादसे में भाई-बहन घायल हो गए। उनको सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया।